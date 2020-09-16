РПЦ проверяет имущество монастыря, где засел отлученный Сергий

В Екатеринбургской епархии подчеркивают, что монастырь бывший монах удерживает незаконно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Екатеринбургская епархия создала комиссию по инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, где засел отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов). Как сообщили URA.RU в пресс-службе епархии, ревизорам предстоит выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости.

Монастырь проверят на соответствие требованиям градостроительного, земельного, лесного и иного законодательства. Ревизоры оценят также, какие службы и подразделения размещаются в зданиях, какие функции они осуществляют и соответствует ли данная деятельность установленным нормам и правилам. Наконец, ревизии подвергнутся вопросы подключения монастырских зданий к инженерным сетям и коммуникациям. По результатам инвентаризации будет составлена опись и пояснительная записка с изложением ситуации и выводами.

В состав комиссии под руководством благочинного Монастырского церковного округа игумена Иеронима (Миронова) вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации.

Как писало URA.RU, земли под монастырем никак не оформлены в Росреестре. Схимонах Сергий (Романов) 10 сентября 2020 года решением Епархиального суда был отлучен от Церкви. Вместе со своими сторонниками Сергий засел в Среднеуральском женском монастыре. Ранее бывший священник опубликовал на YouTube серию роликов с проповедями, направленных против светских и духовных властей. В отношении бывшего схимонаха ведется проверка по целому ряду нарушений административного и уголовного законодательства.