17 сентября 2020
16 сентября 2020

ХМАО не удается переломить новый коронавирусный тренд. СТАТИСТИКА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, общежитие, карантин, коронавирус
Каждый день заражаются десятки людей почти в каждом муниципалитете Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ХМАО уже 10 дней держится на одном уровне — около 80 человек. Это не позволяет говорить об улучшении эпидемиологической обстановки в регионе. За минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали у еще 81 человека. Об этом URA.RU рассказали в региональном опертиавном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 79 случаях. По 2 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

  • Сургут — 14;
  • Ханты-Мансийск — 14;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Нягань — 9;
  • Нижневартовск — 8;
  • Урай — 8;
  • Октябрьский район — 5;
  • Лангепас — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Югорск — 2;
  • Когалым — 1;
  • Радужный — 1;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Березовский район — 1;
  • Советский район — 1;
  • Белоярский район — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 81 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 36 пациентов тяжелое, 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября включительно. Соответствующий документ опубликован на едином официальной сайте государственных органов ХМАО. Не работают кальянные и детские развлекательные центры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...