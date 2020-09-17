Каждый день заражаются десятки людей почти в каждом муниципалитете Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ХМАО уже 10 дней держится на одном уровне — около 80 человек. Это не позволяет говорить об улучшении эпидемиологической обстановки в регионе. За минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали у еще 81 человека. Об этом URA.RU рассказали в региональном опертиавном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 79 случаях. По 2 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Сургут — 14;

Ханты-Мансийск — 14;

Нефтеюганск — 9;

Нягань — 9;

Нижневартовск — 8;

Урай — 8;

Октябрьский район — 5;

Лангепас — 2;

Сургутский район — 2;

Югорск — 2;

Когалым — 1;

Радужный — 1;

Нефтеюганский район — 1;

Березовский район — 1;

Советский район — 1;

Белоярский район — 1;

Кондинский район — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 81 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 36 пациентов тяжелое, 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября включительно. Соответствующий документ опубликован на едином официальной сайте государственных органов ХМАО. Не работают кальянные и детские развлекательные центры.