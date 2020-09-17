Количество новых случаев заражения коронавирусом в ХМАО уже 10 дней держится на одном уровне — около 80 человек. Это не позволяет говорить об улучшении эпидемиологической обстановки в регионе. За минувшие 24 часа COVID-19 диагностировали у еще 81 человека. Об этом URA.RU рассказали в региональном опертиавном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 79 случаях. По 2 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
- Сургут — 14;
- Ханты-Мансийск — 14;
- Нефтеюганск — 9;
- Нягань — 9;
- Нижневартовск — 8;
- Урай — 8;
- Октябрьский район — 5;
- Лангепас — 2;
- Сургутский район — 2;
- Югорск — 2;
- Когалым — 1;
- Радужный — 1;
- Нефтеюганский район — 1;
- Березовский район — 1;
- Советский район — 1;
- Белоярский район — 1;
- Кондинский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 81 человек
По данным департамента здравоохранения, состояние 36 пациентов тяжелое, 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября включительно. Соответствующий документ опубликован на едином официальной сайте государственных органов ХМАО. Не работают кальянные и детские развлекательные центры.
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