Инсайд: за смерть девятиклассника из ХМАО никто не ответит

С высокой долей вероятности, дело об отравлении будет рассматриваться как несчастный случай Фото: Анна Майорова © URA.RU

Смерть девятиклассника из Сургута, который по предварительной версии отравился неназванным психоактивным веществом, не будет рассматриваться как убийство, даже по неосторожности. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился источник в силовых структурах ХМАО.

«Если будет доказано, что мальчик отравился наркотиками, то факт незаконного хранения будет выведен в отдельное производство, но убийством это уже не будет, а значит прямо за смерть ребенка уже никто не ответит», — добавил источник.

В следственном управлении Следственного комитета по ХМАО добавили, что судебно-медицинская экспертиза в случае гибели ребенка может длиться около недели, и официальные выводы о причине смерти появятся только тогда. Сейчас доподлинно известно, что отравились два ребенка — девятиклассник (он умер) и восьмиклассница, которая уже идет на поправку. Инсайдер URA.RU в полиции сообщил, что родственник одного из детей является фигурантом уголовного дела по факту хранения наркотических средств.

Ранее URA.RU писало, что в Суруте от отравления умер девятиклассник. Следственный отдел следственного управления по городу начал проверку.