После проверки в курганском колледже сменили руководство

Экс-директора курганского колледжа уволили после прокурорской проверки, вскрывшей поборы со студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор Курганского техникума сервиса и технологий (КТСиТ) Игорь Березин уволен по итогам прокурорской проверки. Об этом в региональном департаменте образования и науки сообщили в ответ на запрос URA.RU.

«После изучения фактов, представленных прокуратурой Курганской области в августе текущего года по итогам проверки, департаментом было принято решение не продлевать трудовые отношения с директором КТСиТ Игорем Николаевичем Березиным», — заявили в ведомстве. При этом в департаменте подчеркнули, что не располагают информацией о возбуждении в отношении экс-директора уголовного дела.

Исполняющим обязанности директора техникума назначен Александр Егоров. Ранее он был руководителем Введенской специальной коррекционной школы. В департаменте образования поручили Егорову провести в колледже служебную проверку.

В департаменте отметили, что претензий к организации образовательного процесса в КТСиТ нет. В 2019 году в техникуме за счет выигранного гранта обновлена материально-техническая база в пяти мастерских. В августе КТСиТ был организатором отборочных соревнований для участия в финале чемпионата по компетенции «Парикмахерское искусство», в которых участвовали представители 55 регионов.

В середине сентября стало известно, что в отношении директора КТСиТ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Его подозревают в денежных поборах с работников и студентов. Нарушения выявили во время прокурорской проверки. В колледже заявили URA.RU, что экс-директор Березин уволен, но причин увольнения в коллективе не знают.