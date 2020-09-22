Алексей Навальный считает, что его одежда может стать «важнейшей уликой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный потребовал вернуть свою одежду, в которой он был 20 августа, когда ему стало плохо. По его словам, лечиться в Германию его отправили абсолютно голого. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вместе с транспортировкой блогера сопровождающие его лица увезли все улики. Это активно обсуждалось в соцсетях и URA.RU собрало самые яркие реакции на требование Алексея Навального.

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Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, борт посадили в Омске. Блогер впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В требовании Навального вернуть одежду телеведущий Владимир Соловьев нашел нестыковки. Он напомнил, что пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш писала в своем Twitter, что супруга Юлия Навальная забрала все его личные вещи, передает argumenti.ru.