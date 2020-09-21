Кира Ярмыш писала, что одежду Алексея Навального забрала его супруга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш писала в своем Twitter о том, что супруга Юлия Навальная забрала все его личные вещи. Об этом напомнил телеведущий Владимир Соловьев в своем telegram-канале.

Соловьев репостнул твит политтехнолога Леонида Дегтярева, в котором есть три скриншота. «На первой картинке пост Навального о том, что он требует от полиции вернуть свою одежду. На второй твит Ярмыш о том, что Юлия Навальная забрала все вещи Алексея», — написал телеведущий в своем telegram-канале. На последнем скриншоте представлен коллаж из фотографий, где Навальный в Томске и в клинике «Шарите». На них блогер в одних и тех же кроссовках, подчеркнул Соловьев.

Ранее Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов вернуть его одежду, в которой он был 20 августа, когда ему стало плохо. Он уверен, что они может быть важнейшей уликой, передает VSE42.ru.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву, борт посадили в Омске. Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводят проверку по этому делу, напоминает РАПСИ.

Twitter, Леонид Дегтярев

Twitter, Леонид Дегтярев

Twitter, Леонид Дегтярев