Познер заявил, что российская пропаганда тупее западной

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
В России не существует альтернативы государственному телевидению, отметил Владимир Познер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские пропагандисты работают более тупо, чем их западные коллеги. С таким мнением выступил журналист Владимир Познер.

«[На Западе] Тоже врут будь здоров, занимаются пропагандой, но все-таки не так тупо, как у нас», — приводят «Открытые медиа» цитату Познера с выступления на конференции «МедиаЗавтра». Познер отметил, что в России не существует альтернативы государственному телевидению.

СМИ гораздо лучше принадлежать частным лицам, чем власти, добавил журналист. Познер рассказал, что медиа, принадлежащие разным людям, могут излагать разные точки зрения, позволяя потребителю информации видеть события с разной стороны.

Ранее Познер нашел плюс в отставании России от западных государств. По его мнению, такая ситуация позволяет РФ не повторять чужих ошибок, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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