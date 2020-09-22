22 сентября 2020

Пьяный свердловчанин избил инспектора ГИБДД. Дело рассмотрят в суде. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
За нападение на госавтоинспектора свердловчанину грозит пять лет колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель города Сухой Лог (Свердловская область), будучи пьяным, избил инспектора ГИБДД. Об этом сообщил в редакцию читатель URA.RU, предоставив видеозапись происшествия.

Как стало известно URA.RU, инцидент произошел в Сухом Логу вечером 18 июля у дома на улице Белинского. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Сам автонарушитель вел себя спокойно, но его пассажир, тоже пьяный, с угрозами и кулаками напал на полицейских. Ударил инспектора ГИБДД, причинил ему физическую боль. На помощь автоинспекторам был вызван наряд ДПС.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ „Применение насилия в отношении представителя власти“. Проведены все необходимые процессуальные действия, экспертизы. Материалы дела переданы в суд», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. Первое заседание в суде назначено на 24 сентября. Хулигану по этой статье грозит до пяти лет колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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