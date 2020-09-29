В полиции ХМАО прокомментировали слухи об уходе главы ведомства

Глава УМВД ХМАО Василий Романица пока не собирается уходить на пенсию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава УМВД ХМАО Василий Романица продолжает работу на своем посту и не собирается уходить на пенсию в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного полицейского главка.

«В ряде СМИ появилась информация об уходе генерала [Романицы] на пенсию и назначения на его место Александра Ерохова. Однако это не соответствует действительности», — прокомментировали в пресс-службе югорской полиции.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что слухи о кадровых перестановках в окружном УМВД усилились после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, который прошел накануне. «В качестве докладчика на нем выступал Ерохов, потому что у Романицы в это же время было совещание по линии министерства внутренних дел. Но Ерохова туда отправили, потому что заместитель Романицы Андрей Шабашов сейчас находится в отпуске. А все уже успели сделать какие-то скоропалительные выводы», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что главе УМВД ХМАО прочат место в новом составе окружного правительства. Однако пока о принятии таких кадровых решений официально не сообщается.