В Кремле объяснили рост заболеваемости коронавирусом. «Ходят в кино и в масках не сидят»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что сам не надевал маску в кино Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России растет, так как люди невнимательно относятся к своему здоровью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Да, все функционирует, люди передвигаются, летают, дети ходят в школы, молодежь — в институты. Очевидно, не все внимательно относятся к своему здоровью. Это ведет к росту числа инфицированных», — считает Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, может ли рост зараженных коронавирусом быть следствием работы культурных учреждений.

Представитель Кремля также добавил, что несмотря на ужесточение мер, люди их не соблюдают. Хоть кинотеатрам и рекомендовано проверять маски у зрителей, все приходят без них, подчеркнул он. «Люди ходят в кино, и в масках никто не сидит», — удивился Песков. При этом он признался, что сам не надевал маску, когда ходил в кино с детьми.

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 8 481 новых случая инфекции. Таким образом, уже третий день фиксируется новый рекорд по зараженным осенью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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