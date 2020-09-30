30 сентября 2020
29 сентября 2020

Тюмень возвращается к показателям июльского пика по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, тц
За прошедший день коронавирус обнаружили у 81 жителя региона Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области был зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За последнюю неделю средний показатель заболеваемости составил 73,5 человек. В последний раз на территории региона схожий рост наблюдался в начале июля. «В Тюменской области за минувшие сутки был выявлен 81 случай заражения коронавирусом», — указано в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией. Новых смертей зарегистрировано. При этом из больниц выписано 30 тюменцев (7646 за все время).

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 9587 жителей региона. По заявлению руководителя управления Роспотребнадзора, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 15%. Также было установлено, что наиболее часто болеет взрослое трудоспособное население.

Ранее агентство писало о том, что в первую волну прививок от коронавируса попадут сотрудники медучреждений и преподаватели. Массовая вакцинация в регионе начнется не раньше конца 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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