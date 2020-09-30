Тюмень возвращается к показателям июльского пика по коронавирусу

За последние сутки в Тюменской области был зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
За последнюю неделю средний показатель заболеваемости составил 73,5 человек. В последний раз на территории региона схожий рост наблюдался в начале июля. «В Тюменской области за минувшие сутки был выявлен 81 случай заражения коронавирусом», — указано в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией. Новых смертей зарегистрировано. При этом из больниц выписано 30 тюменцев (7646 за все время).
Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 9587 жителей региона. По заявлению руководителя управления Роспотребнадзора, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 15%. Также было установлено, что наиболее часто болеет взрослое трудоспособное население.
Ранее агентство писало о том, что в первую волну прививок от коронавируса попадут сотрудники медучреждений и преподаватели. Массовая вакцинация в регионе начнется не раньше конца 2020 года.
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