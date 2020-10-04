Источник: чиновника депздрава ЯНАО отправили руководить больницей

Новоуренгойская ЦГБ является одной из крупнейших в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников освободил занимаемую должность. По сообщениям источников URA.RU, это связано с назначением чиновника на пост руководителя одного из крупнейших медучреждения округа — Новоуренгойской ЦГБ

«Кирилл Трапезников уже приехал в Новый Уренгой, ожидается, что в ближайшие дни он приступит к исполнению обязанностей», — рассказал источник в медицинских структурах ЯНАО. При этом как окружные власти, так и мэрия Нового Уренгоя официально сообщают, что не владеют информацией о назначении Трапезникова в НЦГБ.

На официальном сайте депздрава ЯНАО Трапезников больше не значится: официально на сегодняшний день у главы ведомства Сергея Новикова два заместителя — Мария Захарова и Наталья Юдина. На сайте медучреждения ясности еще меньше: там до сих пор указана главврачом Ирина Груздева, ушедшая на пенсию еще в середине сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что вопрос о назначении нового руководителя НЦГБ возник в связи с увольнением прежнего главврача Ирины Груздевой, руководившей больницей последние 17 лет. Она ушла на пенсию после того, как не вошла в заксобрание ЯНАО, куда пыталась избраться.

После ее ухода обязанности главврача временно были возложены на Ивана Лазарева — зама по акушеству и гинекологии. Тем не менее наиболее вероятным назначенцем источники называли Кирилла Трапезникова.