Тюменец вылавливал уток с помощью железных крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Тюмени города возмутил местный житель, который у Пруда Школьный (ЖК Озерные Аркады) занимается вылавливанием уток на продажу. Об этом одна из жительниц города рассказала в городском паблике соцсети «ВКонтакте». По ее словам, незаконной добычей он занимается не один.

«Этот человек и ещё двое молодых людей, предположительно его сыновья, уже второй год охотятся на уток. Приходят каждый день, ловят в промышленных масштабах и явно не для себя, а на продажу на рынках или куда-то еще. Каждый день минимум по две буханки выкидывают в озеро, подкармливают и когда утка съедает тот самый кусочек с крючком, вытягивают», — уточняет автор.

В пресс-службе МВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что заявлений о нарушении к ним не поступало, однако на основании появившейся видеозаписи была начала проверка. «На данный момент полиция занимается установлением личности мужчины, а также выяснением обстоятельств, при которых было совершено правонарушение», — разъяснили в полиции.