Михалкова и Niletto стали героями шоу Светлакова на СТС

Юлия Михалкова выбыла в первом туре шоу «Полный Блэкаут» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гостями последних двух выпусков шоу «Полный Блэкаут» на телеканале СТС, которое ведет юморист Сергей Светлаков, стали артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и рэпер Niletto (Данил Прытков). Первая выбыла из игры в самом начале игры, музыкант дошел до финала.

Михалкова стала героиней пятого выпуска шоу. В первом туре участникам нужно было в полной темноте погрузиться в ванну с водой. «Проблема в том, что вы в этой ванне будете не одни. Что там будет, или кто там будет, вам и нужно будет определить», — объяснил условия конкурса Светлаков. В итоге сначала в ванну погрузили осьминога, затем — макароны и змей. Юлии Михалковой удалось отгадать только последние два варианта. Она выбыла в первом туре.

Участником следующего, шестого выпуска, стал Niletto. На этот раз участникам сначала надели на голову прозрачный шар, в который насыпали разные предметы и живность — червей, виноград, змей и шары для настольного тенниса. Во втором туре гостям нужно было отсчитать 10 секунд и подпрыгнуть. В противном случае они получили бы палкой по ногам.

В финале Прытков остался с телеведущей Аллой Михеевой. Им нужно было перенести на скорость содержимое, включая большую змею, одного контейнера — в другой. Музыкант справился с заданием быстрее и одержал победу.