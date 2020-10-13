Порядка 20 дней продлится рост заболеваемости коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Рост заболевших коронавирусом продлится около 20 дней. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — сказал Горелов РИА «Новости». Такая цифра обусловлена тем, что инкубационный период длится 28 дней. Эксперт убирает от них 8 дней, так как рост начался несколько дней назад.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов предположил, что пандемия коронавируса продлится год-два с 60-70% вакцинированных и до 4-5 дет без вакцины. ВОЗ же заявил, что второй волны коронавируса нет и не будет.