Найдено новое эффективное средство от коронавируса

Антимикробный препарат, применяемый для лечения бактериальных инфекций, показал свою эффективность при борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета.
«Речь идет о ранитидина висмута цитрате, который был испытан на хомяках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ученых. В России препарат используется для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
В ходе исследования оказалось, что препарат более, чем в тысячу раз снизил вирусную нагрузку на клетки легких инфицированных коронавирусом грызунов. Кроме того, по словам ученых, лекарство по сравнению с другим потенциальным препаратом для лечения инфекции — ремдесивиром — менее токсичен.
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