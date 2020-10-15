15 октября 2020

Найдено новое эффективное средство от коронавируса

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Препарат снижает вирусную нагрузку на клетки инфицированных легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Антимикробный препарат, применяемый для лечения бактериальных инфекций, показал свою эффективность при борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета.

«Речь идет о ранитидина висмута цитрате, который был испытан на хомяках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование ученых. В России препарат используется для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

В ходе исследования оказалось, что препарат более, чем в тысячу раз снизил вирусную нагрузку на клетки легких инфицированных коронавирусом грызунов. Кроме того, по словам ученых, лекарство по сравнению с другим потенциальным препаратом для лечения инфекции — ремдесивиром — менее токсичен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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