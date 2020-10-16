Россиян предупредили о скачке цен на новостройки

Вячеслав Путиловский считает, что спрос россиян на новостройки будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новостройки в России подорожают, если правительство РФ одобрит продление программы льготной ипотеки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий финансовый аналитик BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.

«Программа льготной ипотеки уже вызвала подорожание новостроек. Если ее продлят, новое жилье продолжит дорожать», — поделился прогнозом Путиловский. Несмотря на это, спрос россиян на новостройки будет расти, подчеркнул он.

Из-за выросших цен на новостройки россияне также будут интересоваться и вторичной недвижимостью. «Вторичка часто выходит для россиян дешевле, чем новостройки», — поделился Путиловский.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с URA.RU заявила, что пик спроса россиян на новое жилье уже прошел. «Продление льготной ипотеки никак не повлияет на рынок недвижимости. Больше, чем сейчас, спрос на новостройки будет», — уверена Радченко.

Ранее Минфин России направил в правительство РФ постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. В министерстве заявили, что это позволит выдать россиянам еще 354 тысячи кредитов. Президент России Владимир Путин также поддержал продление льготной ипотеки, передает телеканал 360.