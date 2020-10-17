Малахов рассказал о телефонном звонке с Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк выразила желание позвонить в студию и поздравить Баскова Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Андреем Малаховым. Об этом телеведущий рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Выпуск эфира был посвящен дню рождения Николая Баскова. По словам Малахова, Заворотнюк выразила желание позвонить в студию и поздравить Баскова. Певец выразил поддержку Заворотнюк, которая долгое время борется с тяжелой болезнью. «Для меня это было большим ударом, когда все это началось. Я это понимаю как никто, потому что я проходил это с близким человеком. Я хочу Насте сказать, что она нам нужна», -цитирует Баскова РИА «Новости».

В октябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. По данным ряда изданий, актриса проходила лечение в онкологическом центре. Ее выписали из больницы с официальным диагнозом — глиобластома. Родные артистки подтвердили информацию о заболевании, однако раскрывать подробности не стали. Знакомый больной раком актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщил, что знаменитость готовится к возвращению в профессию, передает агентство Nation News. По его словам, артистка чувствует себя гораздо лучше.