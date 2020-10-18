Губернатор Махонин начал закрытые встречи с кандидатами в Госдуму

Дмитрий Махонин уже запланировал следующую встречу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин начал встречи с кандидатами в Госдуму от региона. Первая встреча прошла в минувшую субботу. Следующая — уже запланирована, сообщает URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Губернатор начал встречи с депутатами Госдумы. В субботу встретился с [депутатом Госдумы Дмитрием] Скривановым. В конце этой недели состоится также встреча с [депутатом Госдумы Игорем] Сапко», — отметил инсайдер. Еще один источник из политической тусовки региона отметил, что «встреча с Сапко состоится на днях».

Скриванов подтвердил URA.RU, что встречался с губернатором. «Мы обсудили, что я могу сделать для региона на федеральном уровне, а также инвестиции в муниципалитеты, которые входят в мой избирательный округ, их комплексное развитие», — рассказал депутат. Дозвониться до Сапко не удалось. В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве прошли консультации по кандидатам в Госдуму от Пермского края. Выборы в Госдуму запланированы на осень 2021 года. Однако есть мнение, что голосование могут перенести на весну того же года.