Сегодня, 20 октября, — 314-й день с момента выявления коронавируса и 224-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 415 316 (+15 982) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 11734 (+127) инфицированных. Выздоровело 7 912 заразившихся, умерло — 576 (в том числе от коронавируса — 350).
В Пермском крае по данным на 19 октября показатель заболеваемости COVID-19
В минувшие выходные губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Глава Прикамья поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы. Дмитрий Махонин отметил, что если этого не сделать, «пермякам придется вновь уйти на строгую самоизоляцию». Губернатор привел в пример весенний опыт, который показал, что удаленная работ приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Махонин подчеркнул, что учитывая рост заболеваемости, «работодатели и жители края не полностью понимают уровень ответственности».
В Пермском крае на фоне роста числа заболевших коронавирусом вырос спрос на антибиотики. В ряде аптек наблюдается нехватка лекарственных препаратов, показал мониторинг, Росздравнадзора по Пермскому краю. Так, в некоторых аптеках отсутствовали «Умифеновир» и «Левофлоксацин». О нехватке лекарств заявляют и горожане. Они отмечают, что на несколько дней антибиотики исчезли из продажи, приходилось ждать, чтобы заказать их через интернет. В Росздравнадзоре отсутствие препаратов объясняют повышенным спросом на них.
В Перми будет сокращено количество культурных и зрелищных мероприятий. Об этом заявил
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