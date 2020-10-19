Губернатор Прикамья попросил у Москвы аппараты КТ и «скорые» для борьбы с COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 октября, — 314-й день с момента выявления коронавируса и 224-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 415 316 (+15 982) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 11734 (+127) инфицированных. Выздоровело 7 912 заразившихся, умерло — 576 (в том числе от коронавируса — 350).

В Пермском крае по данным на 19 октября показатель заболеваемости COVID-19 составил 451,4 на 100 тыс. населения . Регион занимает по этому показателю 75 ранговое место среди субъектов РФ. Коронавирус выявлен во всех территориях края. Больше всего заболевших (7088 случаев) зарегистрировано в Перми.

В минувшие выходные губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с президентом Владимиром Путиным и зампредседателя российского правительства по соцполитике Татьяной Голиковой. Путин поинтересовался у главы региона, как обстоят дела с заболеваемостью COVID-19. Махонин рассказал президенту о трудностях, с которыми столкнулся Пермский край и попросил дополнительно выделить краю компьютерные томографы и машины скорой помощи для перевозки пациентов. «Попросил для нас три КТ и 30 карет „скорой“, будем ждать помощь от Федерации», — рассказал губернатор в ходе аппаратного совещания.

Глава Прикамья поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы. Дмитрий Махонин отметил, что если этого не сделать, «пермякам придется вновь уйти на строгую самоизоляцию». Губернатор привел в пример весенний опыт, который показал, что удаленная работ приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Махонин подчеркнул, что учитывая рост заболеваемости, «работодатели и жители края не полностью понимают уровень ответственности».

В Пермском крае на фоне роста числа заболевших коронавирусом вырос спрос на антибиотики. В ряде аптек наблюдается нехватка лекарственных препаратов, показал мониторинг, Росздравнадзора по Пермскому краю. Так, в некоторых аптеках отсутствовали «Умифеновир» и «Левофлоксацин». О нехватке лекарств заявляют и горожане. Они отмечают, что на несколько дней антибиотики исчезли из продажи, приходилось ждать, чтобы заказать их через интернет. В Росздравнадзоре отсутствие препаратов объясняют повышенным спросом на них.

В Перми будет сокращено количество культурных и зрелищных мероприятий. Об этом заявил глава города Дмитрий Самойлов в своем аккаунте в Instagram. «В связи с ростом числа заболевших COVID-19 нужно подготовить предложения по сокращению массовых мероприятий в сфере образования, культуры и спорта до конца года», — отметил Самойлов. Проработкой этого вопроса займутся профильные заместители главы Перми.