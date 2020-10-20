В администрации города заявили, что ситуация находится под контролем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) проводится проверка по факту слива нефтепродуктов в протоку Шамопосл реки Обь. Видео опубликовано в паблике «Лабытнанги сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

«В протоку Шамопосл кто-то „умный“ слил мазут. Теперь он плавает на поверхности радужной пленкой. Ну ничего, снег выпадет, лед все скроет, а весной все следы унесет в большую Обь», — написал автор поста. В администрации города заявили, что ситуация находится под контролем. Глава города Марина Трескова провела внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«На момент проведения заседания на протоке отсутствовали следы пленки от ГСМ на зеркале воды. Установлены арендаторы земельных участков и произведена фотофиксация судов, находящихся на береговой линии. Информация передана в окружной департамент природно-ресурсного регулирования для дальнейшей совместной работы с Росприроднадзором», — отметили администрации Лабытнанги.