Тюменцам посоветовали брать кредиты на лекарство от коронавируса

Препарат «Коронавир» в одной из тюменских аптек продается за 11,5 тысячи рублей. Фото ценника появилось в социальных сетях. Цена возмутила жителей региона — по их словам, чтобы купить лекарство, придется брать кредит.
«Кажется, тюменцам пора выдавать кредиты на покупку лекарств от коронавируса», — говорится в подписи к снимку ценника «Коронавира» в одной из городских групп во «ВКонтакте». Стоимость препарата — 11 550 рублей. Это всего на несколько сотен рублей меньше, чем минимальный размер оплаты труда в Тюменской области. URA.RU проанализировало цены в различных аптечных сетях и узнало, что это не предел — коробочку лекарства на 50 таблеток продают и за 11 900 рублей.
«Сейчас те, кто дотягивает до средней зарплаты по России, опробуют. Смотрим новости северной части страны», — пишет пользователь Регина Бик. «Новый этап современного времени, не покупай колбасу — купи коронавир», — отмечает Александр Киричек. «Интересно, в Арабские Эмираты дешевле сливают его или нет?» — интересуется Николай Ашихмин.
Ранее ценой на противоковидные лекарства заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. В ближайшее время в ведомстве собираются зарегистрировать предельную цену действующего вещества подобных препаратов — фавипиравира. После этого стоимость за упаковку в 50 таблеток в субъектах РФ составит 5,5 тысячи рублей. Однако цену все равно могут поднять — за счет региональных надбавок.
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