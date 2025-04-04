На Украине погиб замкомандира бригады ВСУ Гнатюк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине заявили о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ Гнатюка
На Украине заявили о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ Гнатюка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине скончался заместитель командира 116-й механизированной бригады ВСУ, подполковник Сергей Гнатюк. Об этом сообщают украинские телеканалы.

Смерть 57-летнего подполковника произошла 1 апреля. В сообщении телеканала «Вита» не уточняются обстоятельства и причины его гибели. Гнатюк был уроженцем украинского города Винница.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине скончался заместитель командира 116-й механизированной бригады ВСУ, подполковник Сергей Гнатюк. Об этом сообщают украинские телеканалы. Смерть 57-летнего подполковника произошла 1 апреля. В сообщении телеканала «Вита» не уточняются обстоятельства и причины его гибели. Гнатюк был уроженцем украинского города Винница.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...