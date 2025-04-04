На Украине погиб замкомандира бригады ВСУ Гнатюк

На Украине заявили о гибели замкомандира 116-й бригады ВСУ Гнатюка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине скончался заместитель командира 116-й механизированной бригады ВСУ, подполковник Сергей Гнатюк. Об этом сообщают украинские телеканалы.
Смерть 57-летнего подполковника произошла 1 апреля. В сообщении телеканала «Вита» не уточняются обстоятельства и причины его гибели. Гнатюк был уроженцем украинского города Винница.
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