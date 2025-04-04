Трампа уговаривают не звонить Путину

NBC: окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня
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Трамп запланировал новый разговор с Путиным
Трамп запланировал новый разговор с Путиным Фото:

Окружение президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы он не проводил новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пока не будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня на Украине. Эту информацию сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники в администрации.

«Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным», — говорится в публикации на сайте телеканала. В дополнение к этому, NBC News отмечает, что новый телефонный разговор между лидерами двух стран в настоящее время не запланирован.

Трамп рассчитывает вскоре провести разговор с Путиным, напоминает телеканал 360. Однако отсутствие запланированных переговоров подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что при необходимости телефонный разговор может быть организован оперативно, передает RT.

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Окружение президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы он не проводил новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пока не будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня на Украине. Эту информацию сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники в администрации. «Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным», — говорится в публикации на сайте телеканала. В дополнение к этому, NBC News отмечает, что новый телефонный разговор между лидерами двух стран в настоящее время не запланирован. Трамп рассчитывает вскоре провести разговор с Путиным, напоминает телеканал 360. Однако отсутствие запланированных переговоров подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что при необходимости телефонный разговор может быть организован оперативно, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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