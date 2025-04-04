SpaceNews: Российские системы «Тобол» и «Калинка» уничтожают Starlink

Российские комплексы «Тобол» и «Калинка» активно используются для нарушения работы американской спутниковой системы Starlink, которая применяется ВСУ. Об этом сообщает американское издание SpaceNews.
«По меньшей мере семь комплексов „Тобол“ распределены по всей территории России, а просочившиеся военные документы США свидетельствуют о том, что Россия развернула по меньшей мере три установки специально для отслеживания сигналов Starlink над Восточной Украиной», — передает Lenta.ru слова Сандры Эрвин из SpaceNews. Обозревательница считает, что эти системы являются ключевыми в борьбе против спутниковой связи противника.
Эрвин отмечает, что комплекс «Тобол» был адаптирован для прерывания не только работы спутниковой связи, но и навигационных систем вроде GPS. Также система «Калинка» вызывает особую тревогу среди специалистов, поскольку способна обнаруживать и прерывать сигналы, направленные на спутники Starlink и ее военной версии Starshield. По словам обозревательницы Китай инвестирует в разработку аналогичных технологий против Starlink.
Ранее Маск упоминал, что отключение этой системы может привести к коллапсу украинской передовой линии. Европа уже ищет экстренную замену технологиям Маска, если случится отключение Starlink на Украине.
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