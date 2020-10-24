В скором времени укрепление рубля остановится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На конец недели курс доллара на Московской бирже составил 76,12 рубля (-45 копеек). Это на 1,6 рубля ниже значений закрытия предшествующей недели. Евро можно купить за 90,28 рубля (-24 копейки). Также снизились цены на нефть: марка Brent стоит 41,64 доллара за баррель (-1,93%), цена элитной WTI опустилась на 2,19% и составила 39,75 доллара за бочку.

Укреплению рубля способствовала продажа валюты со стороны российских экспортеров и Банка России. Однако в ближайшие дни рост отечественной валюты остановится. На неделе аналитики ожидают диапазон 75,5—78,5 рубля за доллар.

Ситуация в России

На фоне роста спроса на лекарства в России изменили их маркировку. Как объяснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, систему маркировки лекарств временно переводят в уведомительный режим. Это позволит отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки, поэтому россияне смогут покупать лекарства без задержек.

Банкам возместят недополученные доходы по ипотечным кредитам. Соответствующий проект постановления готовит правительство РФ. Это позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, а также доступность ипотеки для россиян.

Несмотря на повышение цен на пшеницу, в России не ожидается значительного роста цен на макароны . В Минсельхозе РФ объяснили, что потребительская цена продукта зависит от других факторов. Кроме того, урожай в этом году позволит дополнительно сдержать цены на зерно. Но аналитики предполагают, что к Новому году на 40% подорожает красная икра . Это связано с низким уловом лососевых рыб на Дальнем Востоке.

В разгар кризиса россияне скупают шубы. Спрос на меховые изделия в России в октябре 2020 года вырос на 79%. Чаще всего зимнюю одежду покупают в регионах, где в последнее время произошло похолодание, — в Московской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Что происходит в мире

В Верховной Раде хотят взыскать с России миллиарды долларов. Сейчас там готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за «нанесенный ущерб». Как заявила глава партии «Голос» Кира Рудик, Украина запросто может насчитать компенсацию в миллиарды долларов, а отказаться от денег — настоящее преступление.

На Украине испугались конкуренции с «Газпромом». Как заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, после запуска российских газопроводов компания рискует лишиться транзита газа и доходов. Сейчас «Газпром» строит обходные газопроводы вокруг Украины. Макогон выразил намерение бороться до конца, чтобы препятствовать реализации этих проектов.

Компания Resonance Consultancy составила рейтинг 100 лучших городов мира (The World’s 100 Best Cities). В первую тройку вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. Четвертое место в рейтинге заняла Москва — в прошлом году столица РФ была на пятой строчке. Отмечено лидерство Москвы в категории «Продукт» — эксперты признали ее лучшей по таким параметрам, как инфраструктура, культурные площадки и достопримечательности.

Прогнозы экспертов

Экономики России и США лучше всех переносят последствия пандемии коронавируса. Падение ВВП в текущем году в обеих странах составит порядка 4%, заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

Однако доходы и благосостояние граждан России стали еще ниже, чем до карантина, и это нельзя прикрыть макроэкономическими показателями, считает экономист Дмитрий Прокофьев. Медианная зарплата по России составляет 35 тысяч рублей — это минимальный уровень для стран Восточной Европы. По мнению эксперта, по уровню жизни Россия откатилась в 2007 год.