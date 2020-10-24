На конец недели курс доллара на Московской бирже составил 76,12 рубля (-45 копеек). Это на 1,6 рубля ниже значений закрытия предшествующей недели. Евро можно купить за 90,28 рубля (-24 копейки). Также снизились цены на нефть: марка Brent стоит 41,64 доллара за баррель (-1,93%), цена элитной WTI опустилась на 2,19% и составила 39,75 доллара за бочку.
Укреплению рубля способствовала продажа валюты со стороны российских экспортеров и Банка России. Однако в ближайшие дни рост отечественной валюты остановится. На неделе аналитики
Ситуация в России
На фоне роста спроса на лекарства в России изменили их маркировку. Как объяснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, систему маркировки лекарств временно переводят в уведомительный режим. Это позволит отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки, поэтому россияне смогут покупать лекарства без задержек.
Банкам
Несмотря на повышение цен на пшеницу, в России не ожидается значительного
В разгар кризиса россияне скупают шубы. Спрос на меховые изделия в России в октябре 2020 года вырос на 79%. Чаще всего зимнюю одежду покупают в регионах, где в последнее время произошло похолодание, — в Московской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Что происходит в мире
В Верховной Раде хотят
На Украине испугались конкуренции с «Газпромом». Как заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, после запуска российских газопроводов компания рискует лишиться транзита газа и доходов. Сейчас «Газпром» строит обходные газопроводы вокруг Украины. Макогон выразил намерение бороться до конца, чтобы препятствовать реализации этих проектов.
Компания Resonance Consultancy составила рейтинг
Прогнозы экспертов
Экономики России и США лучше всех переносят последствия пандемии коронавируса.
Однако доходы и
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