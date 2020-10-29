Экс-министр получил должность в Москве — Кунгур объединится с Кунгурским районом — бывший глава Пермского района стал почетным гражданином — глава таможни может уйти в отставку — проект по запуску «Ласточек» из Перми в Краснокамск оказался нерентабельным. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
Бывший пермский чиновник стал главой департамента в Москве
- Бывший министр экономразвития Пермского края Максим Колесников получил новую должность в Минэкономразвития РФ. Он возглавил департамент развития секторов экономики.
Кунгур объединится с Кунгурским районом
- Депутаты земского собрания Кунгурского района поддержали реформу по объединению района и города Кунгур. Такое решение они приняли на заседании 29 октября.
Экс-глава Пермского района получил премию
- Бывший глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов стал почетным гражданином района и получил денежную премию в размере 57 500 рублей. Он возглавлял район 20 лет и в августе 2020 года подал в отставку.
Главный таможенник может уйти в отставку
- Начальник Пермской таможни Сергей Пашкин может подать в отставку в связи с переходом на другую должность. По информации инсайдеров, он может занять место руководителя в Минераловодческой таможне.
«Ласточки» оказались непопулярны
- Проект запуска «Ласточек» между Пермью и Краснокамском, который начал бывший губернатор края Максим Решетников, не пользуется популярностью. По информации местных жителей, поезда ходят пустыми.
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