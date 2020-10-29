29 октября 2020
28 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 30 октября. Проект с «Ласточками» провалился, Кунгур объединится с районом

© Служба новостей «URA.RU»
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XII съезд совета муниципальных образований Пермского края. Пермь, кузнецов александр
Бывший глава Пермского района Александр Кузнецов, который занимал этот пост 20 лет, стал почетным гражданином Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-министр получил должность в Москве — Кунгур объединится с Кунгурским районом — бывший глава Пермского района стал почетным гражданином — глава таможни может уйти в отставку — проект по запуску «Ласточек» из Перми в Краснокамск оказался нерентабельным. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

Бывший пермский чиновник стал главой департамента в Москве

Кунгур объединится с Кунгурским районом

Экс-глава Пермского района получил премию

  • Бывший глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов стал почетным гражданином района и получил денежную премию в размере 57 500 рублей. Он возглавлял район 20 лет и в августе 2020 года подал в отставку.

Главный таможенник может уйти в отставку

  • Начальник Пермской таможни Сергей Пашкин может подать в отставку в связи с переходом на другую должность. По информации инсайдеров, он может занять место руководителя в Минераловодческой таможне.

«Ласточки» оказались непопулярны

  • Проект запуска «Ласточек» между Пермью и Краснокамском, который начал бывший губернатор края Максим Решетников, не пользуется популярностью. По информации местных жителей, поезда ходят пустыми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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