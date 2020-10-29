29 октября 2020
28 октября 2020

Власти Пермского края продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижной пункт вакцинирования от гриппа на рынке. Пермь, волонтер, прививка от гриппа
Действующие ограничения продлены еще на две недели Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продлены на две недели действующие из-за коронавируса ограничения. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с распространением COVID-19, указано на сайте главы региона.

«Принято решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях», — отмечает пресс-служба губернатора.

Работа ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и иные развлекательных и досуговых заведений по-прежнему под запретом. Ограничения касаются и проведения культурно-массовых мероприятий. Краевые власти также напомнили о необходимости строго соблюдения масочного режима.

По данным Роспотребнадзора, за текущую неделю в крае выявлено около 950 заболевших коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 20%. Сейчас по заболеваемости коронавирусом Пермский край занимает 75 место среди регионов страны. Всего в крае выявлено 13 374 заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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