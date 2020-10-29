Власти Пермского края продлили карантин

В Пермском крае продлены на две недели действующие из-за коронавируса ограничения. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с распространением COVID-19, указано на сайте главы региона.
«Принято решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях», — отмечает пресс-служба губернатора.
Работа ночных клубов (дискотек), детских развлекательных центров и иные развлекательных и досуговых заведений по-прежнему под запретом. Ограничения касаются и проведения культурно-массовых мероприятий. Краевые власти также напомнили о необходимости строго соблюдения масочного режима.
По данным Роспотребнадзора, за текущую неделю в крае выявлено около 950 заболевших коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 20%. Сейчас по заболеваемости коронавирусом Пермский край занимает 75 место среди регионов страны. Всего в крае выявлено 13 374 заболевших.
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