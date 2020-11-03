Россияне резко сократили расходы из-за коронавируса

Расходы россиян рекордно упали Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С конца мая 2020 года потребительские расходы россиян рекордно упали. Таким образом граждане пытаются минимизировать риски из-за коронавируса, сообщают аналитики «Сбера».

«Структура трат однозначно свидетельствует о переключении потребителя в режим снижения рисков, связанных с COVID-19», — приводит Forbes статистику «Сбера». За последнюю неделю, с 26 октября по 1 ноября, потребительские расходы россиян обрушились на 10,8% относительно прошлого года. Это наибольшее падение с конца мая, когда случилась первая серьезная волна коронавируса.

Самое крупное обрушение в 32% коснулось сферы услуг. На значительные для этого сектора 5% упали траты в непродовольственных категориях. При этом спрос на лекарства, наоборот, сильно вырос, прибавив 32,3% год к году, гласит статистика «Сбера».

При этом власти стараются облегчить россиянам финансовую нагрузку. Так, 31 октября упростили получение жилищных льгот. Уже известно, сколько придется потратить из бюджета страны в кризис, чтобы поддержать российскую экономику, пишет RT. Российские регионы уже получили миллиарды рублей на борьбу с коронавирусом, подчеркивает агентство Nation news.