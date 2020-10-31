По программе господдержки можно купить дом или квартиру в новостройке, построить собственное жилье или погасить ипотеку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молодые семьи могут получить компенсацию в размере 30-35% от стоимости жилья. Для получения социальной выплаты достаточно в электронном виде подать заявление и прикрепить к нему все необходимые документы.

«Заверить все собранные документы необходимо простой электронной подписью одного из членов семьи», — уточняет «Парламентская газета». Дистанционное оформление заявки на участие в госпрограмме позволит значительно упростить процедуру и избавит молодые семьи от многочасовых очередей.

Чтобы получить компенсацию, нужно оформить заявление по образцу на сайте госуслуг и прикрепить документы: сканы паспорта, свидетельства о рождении детей (если есть), о заключении брака, о праве пользования жилым помещением, где зарегистрирована молодая семья, а также жилыми помещениями, принадлежащими членам молодой семьи, справка о наличии или отсутствии жилья в собственности. Также необходимо подтвердить уровень доходов справкой 2-НДФЛ или предоставить реквизиты своего счета.

«Социальные выплаты можно направить на покупку дома или квартиры в новостройке, на строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки», — пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Важным является также то, что семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Помимо этой программы есть «семейная ипотека». На нее могут претендовать семьи, в которых второй и последующий ребенок или двойня (тройня) рождены в 2018—2022 годах, а также родители детей-инвалидов любых возрастов, пишет «Ридус». Ставка по такой ипотеке будет составлять 6%. Многодетные семьи могут получить от государства компенсацию на погашение ипотечных кредитов в размере 450 тысяч рублей. Третий ребенок в таких семьях должен быть рожден после 1 января 2019 года, уточняет газета «ВЗГЛЯД».