Появились первые фото ДТП со скорой, где погибли пермские медики

Сотрудники полиции продолжают работу на месте ДТП со скорой, где погибли два фельдшера Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление ГИБДД России по Пермскому краю опубликовало первые снимки с места ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика. Столкновение автомобилей, в результате которого погибли два фельдшера, произошло на трассе 5 ноября около 9 утра.

На кадрах с места ДТП, где погибли два фельдшера, видно, что автомобиль скорой помощи после столкновения слетел с дороги. Вероятно, произошло лобовое столкновение — автомобили имеют повреждения в передней части. Также видно, что удары пришлись на левые стороны автомобилей, там, где располагаются пассажирские кресла.

ДТП произошло на 20 км дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. В пресс-службе УГИБДД по Пермском краю сообщили URA.RU, что на месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции. Водитель грузовика и скорой помощи после столкновения были госпитализированы.

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Фото: УГИБДД по Пермскому краю

Фото: УГИБДД по Пермскому краю

Фото: УГИБДД по Пермскому краю