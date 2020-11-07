Главный инфекционист ХМАО попала в реанимацию из-за коронавируса

Главного инфекциониста департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Людмилу Катанахову перевели в реанимацию из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в областной клинической больнице.
«Медицинская помощь Людмиле Леонидовне Катанаховой оказывается в полном объеме и согласованно с ней», — сообщается в instagram-аккаунте больницы. Врачи отмечают, что в реанимации, где лежит Катанахова, есть все необходимое для поддержания ее жизни.
Ранее Катанахова работала с больными коронавирусом в «красной» зоне. Сейчас ее состояние круглосуточно контролируют медицинские работники. На региональной станции переливания крови заявили, что будут приглашать доноров, переболевших коронавирусом, для переливания Катанаховой крови, богатой антителами к инфекции.
Сутками ранее в ХМАО был выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом. В целом по России на 8 ноября выявлено 20 498 новых случаев COVID-19.
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