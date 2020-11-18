Нового главу краевого минфина будут согласовывать с федеральным ведомством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор продолжит работу в правительстве в статусе исполняющего обязанности. Чиновница не успела пройти согласование с Москвой до того, как вошла в обновленный состав краевого правительства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Губернатор согласовывает с Москвой только главу министерства финансов. Поэтому министр сейчас работает в статусе и. о. Остальные министры — по другой причине. По ним еще идет сбор документов и оформление допусков», — уточнил источник.

В статусе «и.о.» остались главы еще семи краевых министерств: здравоохранения Анастасия Крутень, природных ресурсов Дмитрий Беланович, транспорта Андрей Алякринский, тарифного регулирования и энергетики Артем Балахнин, закупок Алексей Зарубин, экономразвития Эдуард Соснин и министерства по делам Коми-пермяцкого округа Ольга Ельцова. В пресс-службе краевого правительства пояснили, что сейчас «глава краевого минфина согласовывается не только с аналогичным ведомством правительства РФ, но и с заксобранием региона».

В понедельник, 16 ноября, глава Прикамья определился с новым составом краевого правительства. Соответствующий указ губернатора вступил в силу в тот же день.