Суд отпустил из СИЗО экс-начальника пермской колонии Илью Асламова

Илья Асламов провел в СИЗО полтора года
Илья Асламов провел в СИЗО полтора года Фото:

Чусовской городской суд изменил меру пресечения бывшему начальнику ИК-37 Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Они оба отпущены из СИЗО и отправлены под домашний арест. Об этом URA.RU рассказали родственники Асламова.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Оба подсудимых отправлены под домашний арест», — уточнила дочь Ильи Асламова Анна.

Асламов и Попов были задержаны и помещены в СИЗО в марте 2024 года. В общей сложности они провели там полтора года. По версии следствия, Асламов получил взятку от осужденного Руслана Алиева, а Попов ее передал. Оба они отрицают свою вину.

Это уже второе рассмотрение уголовного дела. В первый раз в суде было выявлено, что следователь Ринат Кильдебаев допустил ряд существенных нарушений. Из-за этого дело было возвращено в прокуратуру, потом на дополнительное следствие, а сейчас рассматривается заново.

