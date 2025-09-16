16 сентября 2025

Взломанный сайт Пермского авиатехникума заработал

Работа сайта Пермского авиатехникума восстановлена после атаки хакеров
Инцидент был зафиксирован 1 сентября
Инцидент был зафиксирован 1 сентября

В Перми возобновил работу официальный интернет-ресурс авиационного техникума имени Швецова. Ранее он подвергся хакерской атаке.

«Инцидент был зафиксирован 1 сентября, в День знаний. Преступники заблокировали информацию на серверах учреждения и нарушили работу сетевых сервисов. На главной странице сайта появилось сообщение с требованием перевести деньги за разблокировку данных», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой региональный Минобр. 

После выявления атаки руководство техникума обратилось в правоохранительные органы. В настоящее время работа сайта полностью восстановлена, доступ к сервисам обеспечен в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. Неизвестная группа, назвавшая себя «активистами», направила на электронную почту учебного заведения сообщение с требованием выплатить 10 тысяч долларов за восстановление доступа к сайту и информации, размещенной на его серверах. Директор техникума Александр Дическул тогда подчеркнул, что за атакой стоят конкретные лица, которые взяли на себя ответственность за произошедшее.

