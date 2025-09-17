Участники Пермского марафона распродают медали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медали каждого Пермского марафона уникальны
Медали каждого Пермского марафона уникальны Фото:

Медали Пермского марафона, который прошел в сентябре, оказались выставлены на продажу. На сайте бесплатных объявлений марафонцы просят за них около 10 тысяч рублей. Купить можно и награды забегов прошлых лет.

«Продам медаль Пермского марафона-2025. Плюс футболку. Цена 8 990 рублей», — гласит одно из объявлений. В другом продавец предлагает за 33 000 тысячи рублей комплект из трех медалей 2020, 2021 и 2023 годов. Гораздо дешевле можно купить футболки Пермского марафона – ценник не превышает нескольких сотен рублей.

Восьмой Пермский марафон состоялся 6 и 7 сентября. Это крупнейшее спортивное событие региона. В забегах приняли участие 16 049 человек, а зрителями и болельщиками стали более 40 тысяч. Мэр Перми Эдуард Соснин пробежал символическую дистанцию в 2025 метров. А победу на марафонской дистанции одержали Лангат Элькана из Кении и Нима Мсуади из Танзании. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медали Пермского марафона, который прошел в сентябре, оказались выставлены на продажу. На сайте бесплатных объявлений марафонцы просят за них около 10 тысяч рублей. Купить можно и награды забегов прошлых лет. «Продам медаль Пермского марафона-2025. Плюс футболку. Цена 8 990 рублей», — гласит одно из объявлений. В другом продавец предлагает за 33 000 тысячи рублей комплект из трех медалей 2020, 2021 и 2023 годов. Гораздо дешевле можно купить футболки Пермского марафона – ценник не превышает нескольких сотен рублей. Восьмой Пермский марафон состоялся 6 и 7 сентября. Это крупнейшее спортивное событие региона. В забегах приняли участие 16 049 человек, а зрителями и болельщиками стали более 40 тысяч. Мэр Перми Эдуард Соснин пробежал символическую дистанцию в 2025 метров. А победу на марафонской дистанции одержали Лангат Элькана из Кении и Нима Мсуади из Танзании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...