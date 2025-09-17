Участники Пермского марафона распродают медали

Медали Пермского марафона, который прошел в сентябре, оказались выставлены на продажу. На сайте бесплатных объявлений марафонцы просят за них около 10 тысяч рублей. Купить можно и награды забегов прошлых лет.
«Продам медаль Пермского марафона-2025. Плюс футболку. Цена 8 990 рублей», — гласит одно из объявлений. В другом продавец предлагает за 33 000 тысячи рублей комплект из трех медалей 2020, 2021 и 2023 годов. Гораздо дешевле можно купить футболки Пермского марафона – ценник не превышает нескольких сотен рублей.
Восьмой Пермский марафон состоялся 6 и 7 сентября. Это крупнейшее спортивное событие региона. В забегах приняли участие 16 049 человек, а зрителями и болельщиками стали более 40 тысяч. Мэр Перми Эдуард Соснин пробежал символическую дистанцию в 2025 метров. А победу на марафонской дистанции одержали Лангат Элькана из Кении и Нима Мсуади из Танзании.
