В Чусовом со второй попытки местным властям удалось ввести налог для туристов

В Чусовом Пермского края городские власти смогли со второй попытки ввести туристический налог. Решение принято депутатами окружной думы Чусового. Освобождение от уплаты налога получат местные жители и несовершеннолетние.
«Туристический налог в Чусовом будут взимать с организаций и физлиц (в том числе, с индивидуальных предпринимателей), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению. Туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям, несовершеннолетним, работникам организаций, зарегистрированных на территории Чусовского муниципального округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
Местные власти подсчитали, что введение туристического налога позволит ежегодно пополнять окружную казну на сумму более 1 млн рублей. В октябре 2024 года глава Чусового Сергей Белов уже выходил в местную думу с инициативой введения туристического налога в территории. Однако тогда депутаты отклонили предложение мэра. Они не поняли как именно будут тратиться поступившие в бюджет округа деньги.
