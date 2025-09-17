В Перми откажутся от паркоматов на платных стоянках

В Перми могут отказаться от установки паркоматов на платных парковках. Об этом сообщил первый замначальника департамента дорог и благоустройства города Сергей Быстрых на заседании профильного комитета пермской гордумы.
«Предлагается признать утратившим силу пункт об установлении требований к расстоянию от парковки до паркомата. Изменения позволят отказаться от установки паркоматов при создании новых парковок», — сообщил Быстрых.
По данным департамента, паркоматы востребованы минимально. При этом расходы на их установку и обслуживание в 18 раз превышают полученные за год платежи. В проекте также предлагается расширить список способов оплаты — добавить мобильное приложение банка и банковские терминалы.
Депутаты рассмотрят проект на пленарном заседании думы 23 сентября. Сейчас оплата парковки в городе возможна не только через паркоматы, но и с помощью сайта, мобильного приложения, СМС-сообщения. О том, как пользоваться каждым из способов — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!