Полпред Комаров прилетит в Пермь

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермь 18 сентября. Целью его визита станет торжественная церемония вступления в должность избранного на второй срок губернатором Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Махонин выиграл выборы губернатора Пермского края. Это стало историческим событием, так как Махонин оказался первым из губернаторов, выигравшим два раза подряд на прямых выборах. За месяц до выборов Игорь Комаров приезжал в Пермь на рабочую встречу, где обсудил с губернатором выполнение нацпроектов.
