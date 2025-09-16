16 сентября 2025

Горнолыжный курорт в Губахе поборется за звание лучшего в России

Горнолыжный курорт в Пермском крае участвует в престижном конкурсе
Всероссийский всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае включен в число номинантов престижной национальной премии «Горы России-2025». Отбор лауреатов осуществляется на основе народного онлайн-голосования, которое продлится до 10 октября 2025 года. Пермяков приглашают поддержать объект на официальном сайте премии. 

«Наш горнолыжный курорт претендует на победу сразу в нескольких категориях: лучший горнолыжный курорт России, лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха, самый событийный горнолыжный курорт, лучший горнолыжный курорт Приволжского федерального округа, лучший отель горнолыжного курорта ПФО, — сообщает Министерство туризма Пермского края в telegram-канале. 

В период с 2022 по 2024 годы курорт в Губахе неоднократно признавался лучшим в ПФО. Весной 2025 года URA.RU также сообщало о том, что проект спа-центра и гостиницы на горнолыжном курорте Губаха получил положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, в конце 2024 года уже был одобрен первый этап развития горнолыжного курорта. Он включает в себя строительство 20 коттеджей на 40 номеров. Общая площадь построек составит почти 6 тысяч квадратных метров.

