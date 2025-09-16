16 сентября 2025

Суд вернул городу котельную, оставившую пермяков без тепла и горячей воды

Суд вернул пермским властям котельную, которую забросили частники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иск был инициирован по причине недобросовестных действий владельцев
Иск был инициирован по причине недобросовестных действий владельцев Фото:

В Мотовилихинском районном суде Перми было принято решение изъять у частных лиц котельную, длительное время находившуюся в запущенном состоянии, и передать ее обратно в ведение муниципалитета. Она находится на улице Журналиста Дементьева, 50.

«Судебная инстанция расторгла договор купли-продажи, заключенный в отношении котельной и газопровода, обязав прежних собственников возвратить эти объекты, имеющие важное социальное значение, в муниципальную собственность. Иск был инициирован по причине недобросовестных действий владельцев, в результате которых произошла авария, повлекшая прекращение подачи отопления и горячей воды в ряде многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». 

Имущество было реализовано на аукционе в сентябре 2024 года при условии сохранения его функционального назначения — обеспечения теплоснабжением жилых домов на улицах Исхакова и Журналиста Дементьева. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что новые собственники нарушили условия сделки.

У них отсутствовала необходимая лицензия для эксплуатации опасных объектов, а также не были заключены обязательные договоры на техническое обслуживание и поставку энергоресурсов. Как следствие, котельная осталась без надлежащего контроля, а жители остались без тепла и горячей воды.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования прокуратуры. Все заключенные договоры были аннулированы, а ответчики обязаны вернуть котельную с газопроводом в собственность Перми. Средства, уплаченные покупателями на аукционе, будут им возмещены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мотовилихинском районном суде Перми было принято решение изъять у частных лиц котельную, длительное время находившуюся в запущенном состоянии, и передать ее обратно в ведение муниципалитета. Она находится на улице Журналиста Дементьева, 50. «Судебная инстанция расторгла договор купли-продажи, заключенный в отношении котельной и газопровода, обязав прежних собственников возвратить эти объекты, имеющие важное социальное значение, в муниципальную собственность. Иск был инициирован по причине недобросовестных действий владельцев, в результате которых произошла авария, повлекшая прекращение подачи отопления и горячей воды в ряде многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».  Имущество было реализовано на аукционе в сентябре 2024 года при условии сохранения его функционального назначения — обеспечения теплоснабжением жилых домов на улицах Исхакова и Журналиста Дементьева. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что новые собственники нарушили условия сделки. У них отсутствовала необходимая лицензия для эксплуатации опасных объектов, а также не были заключены обязательные договоры на техническое обслуживание и поставку энергоресурсов. Как следствие, котельная осталась без надлежащего контроля, а жители остались без тепла и горячей воды. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования прокуратуры. Все заключенные договоры были аннулированы, а ответчики обязаны вернуть котельную с газопроводом в собственность Перми. Средства, уплаченные покупателями на аукционе, будут им возмещены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...