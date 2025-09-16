Суд вернул городу котельную, оставившую пермяков без тепла и горячей воды

В Мотовилихинском районном суде Перми было принято решение изъять у частных лиц котельную, длительное время находившуюся в запущенном состоянии, и передать ее обратно в ведение муниципалитета. Она находится на улице Журналиста Дементьева, 50.
«Судебная инстанция расторгла договор купли-продажи, заключенный в отношении котельной и газопровода, обязав прежних собственников возвратить эти объекты, имеющие важное социальное значение, в муниципальную собственность. Иск был инициирован по причине недобросовестных действий владельцев, в результате которых произошла авария, повлекшая прекращение подачи отопления и горячей воды в ряде многоквартирных домов», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
Имущество было реализовано на аукционе в сентябре 2024 года при условии сохранения его функционального назначения — обеспечения теплоснабжением жилых домов на улицах Исхакова и Журналиста Дементьева. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что новые собственники нарушили условия сделки.
У них отсутствовала необходимая лицензия для эксплуатации опасных объектов, а также не были заключены обязательные договоры на техническое обслуживание и поставку энергоресурсов. Как следствие, котельная осталась без надлежащего контроля, а жители остались без тепла и горячей воды.
По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования прокуратуры. Все заключенные договоры были аннулированы, а ответчики обязаны вернуть котельную с газопроводом в собственность Перми. Средства, уплаченные покупателями на аукционе, будут им возмещены.
