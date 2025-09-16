16 сентября 2025

Для пермяков запустят второй чартер в Египет

Из Перми появится второй чартер до Хургады
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам
Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам Фото:

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует запустить второй чартерный рейс по маршруту Пермь — Хургада (Египет). Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.

«Начало выполнения программы намечено на 7 октября 2025 года, завершение — на конец марта 2026 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах типа Boeing 737», — сказано на официальном сайте пермского аэропорта. 

Как сообщают источники издания «Коммерсантъ-Прикамье», организацией чартерных рейсов занимается туроператор «Библио-Глобус». Ранее URA.RU сообщало о том, что  прямые рейсы из Перми в Хургаду выполняет и египетская авиакомпания Al Masria.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует запустить второй чартерный рейс по маршруту Пермь — Хургада (Египет). Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. «Начало выполнения программы намечено на 7 октября 2025 года, завершение — на конец марта 2026 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах типа Boeing 737», — сказано на официальном сайте пермского аэропорта.  Как сообщают источники издания «Коммерсантъ-Прикамье», организацией чартерных рейсов занимается туроператор «Библио-Глобус». Ранее URA.RU сообщало о том, что  прямые рейсы из Перми в Хургаду выполняет и египетская авиакомпания Al Masria.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...