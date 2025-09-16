Для пермяков запустят второй чартер в Египет

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует запустить второй чартерный рейс по маршруту Пермь — Хургада (Египет). Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.
«Начало выполнения программы намечено на 7 октября 2025 года, завершение — на конец марта 2026 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах типа Boeing 737», — сказано на официальном сайте пермского аэропорта.
Как сообщают источники издания «Коммерсантъ-Прикамье», организацией чартерных рейсов занимается туроператор «Библио-Глобус». Ранее URA.RU сообщало о том, что прямые рейсы из Перми в Хургаду выполняет и египетская авиакомпания Al Masria.
