16 сентября 2025

Пермский губернатор Махонин поощрил деньгами территории за результативную работу

Каждая территория получит 230 тысяч рублей
В Пермском крае 14 муниципальных округов, а также ЗАТО Звездный показали лучшие результаты в конкурсе управленческой деятельности. Они получат деньги из краевого бюджета, следует из постановления, подготовленного краевым правительством.

«Правительство Пермского края постановляет: Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам городских и муниципальных округов по итогам проведения конкурса городских и муниципальных округов по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности за второй квартал 2025 года», — сказано в постановлении. Каждый муниципалитет получит 230 тысяч рублей.

Ранее власти решили дополнительно выделить 1,3 млрд рублей северным территориям Прикамья. Деньги пошли на строительство спорткомплекса в Березниках, а также капитальный ремонт домов в Березниках и Соликамске.

