Пермских ветеранов спецоперации ждут на бесплатные занятия по боксу и ММА

В Перми ветераны боевых действий (в том числе участники спецоперации) имеют возможность бесплатно заниматься боксом и смешанными единоборствами (ММА). Занятия проводит клуб спортивных единоборств «Ратибор», который регулярно оказывает помощь бойцам на передовой.
«С 15 сентября тренировки для СВОих (ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, СВО). Спортивный клуб „Ратибор — Пермь“ предлагает тренировки по ММА, боксу. Занятия проводятся по адресу ул. Попова 25/1. Тренировки бесплатные», — говорится в посте, который размещен в группе «СИЛА В БРАТСТВЕ — 59 — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас ветераны СВО в Прикамье могут бесплатно посещать спортзалы и секции, имея специальный спортивный сертификат. Он дает право заниматься как в государственных, так и в частных спортивных учреждениях.
