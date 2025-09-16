16 сентября 2025

Пермская звезда сериала «Реальные пацаны» снялась в мистической комедии

В декабре в прокат выйдет фильм «Шальная императрица» с пермской актрисой Бербер
По словам Зои Бербер, для нее новый фильм стал самой ожидаемой премьерой сезона
По словам Зои Бербер, для нее новый фильм стал самой ожидаемой премьерой сезона Фото:

Актриса из Перми Зоя Бербер, известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», снялась в мистическом комедийном фильме «Шальная императрица» (6+). Лента выйдет на большие экраны 4 декабря, сообщила пермячка.

«Когда подруги зовут „посидеть на кухне“ — может закончиться встречей с императрицей. Это самая ожидаемая мной премьера!» — написала пермская актриса в своем telegram-канале.

По сюжету, действие картины разворачивается в современном Петербурге. Три подруги, решив развлечься, проводят на кухне мистический обряд, вследствие которого среди зажженных свечей появляется императрица Екатерина II. Оказавшись в XXI веке, она быстро осваивается: пробует капучино, в приложении для заказа такси ищет вариант «Карета» и впервые посещает ночной клуб. Сначала подруг устраивает происходящее, однако вскоре они замечают, что окружающая действительность начинает меняться.

URA.RU рассказывало ранее, что Бербер сыграла главную роль в фильме «Маша и Медведи» (6+) по мотивам русских народных сказок. А в конце прошлого года выяснилось, что пермячка примет участие в съемках нового сезона сериала «Гусар» (16+) с Гариком Харламовым.

