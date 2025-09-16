Пермская звезда сериала «Реальные пацаны» снялась в мистической комедии

Актриса из Перми Зоя Бербер, известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», снялась в мистическом комедийном фильме «Шальная императрица» (6+). Лента выйдет на большие экраны 4 декабря, сообщила пермячка.
«Когда подруги зовут „посидеть на кухне“ — может закончиться встречей с императрицей. Это самая ожидаемая мной премьера!» — написала пермская актриса в своем telegram-канале.
По сюжету, действие картины разворачивается в современном Петербурге. Три подруги, решив развлечься, проводят на кухне мистический обряд, вследствие которого среди зажженных свечей появляется императрица Екатерина II. Оказавшись в XXI веке, она быстро осваивается: пробует капучино, в приложении для заказа такси ищет вариант «Карета» и впервые посещает ночной клуб. Сначала подруг устраивает происходящее, однако вскоре они замечают, что окружающая действительность начинает меняться.
URA.RU рассказывало ранее, что Бербер сыграла главную роль в фильме «Маша и Медведи» (6+) по мотивам русских народных сказок. А в конце прошлого года выяснилось, что пермячка примет участие в съемках нового сезона сериала «Гусар» (16+) с Гариком Харламовым.
