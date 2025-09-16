В Пермском крае десятки тысяч жителей отказываются от бесплатной догазификации

В Пермском крае десятки тысяч жителей не стали подводить газ в свои дома в рамках программы бесплатной догазификации домовладений. Ситуация обсуждалась на комитете по развитию инфраструктуры краевого законодательного собрания, где присутствовал корреспондент URA.RU.
Так, министерство ЖКХ Прикамья в своей презентации указало, что в рамках региональной субсидии с жителями заключено свыше 73 тысяч договоров на подключение домовладений к газу. При этом лишь 32 тысячи собственников домовладений решили «завести» газ в дома. Заместитель директора «Газпром Газораспределение Пермь» Сергей Посох объяснил, что это происходит по разным причинам. Одна из них, удорожание работ, связанных с установкой газового оборудования, сказал Посох.
Усовершенствованная программа догазификации действует в Пермском крае с 1 января 2025 года. Она дает жителям возможность бесплатно подвести природный газ непосредственно к границам земельного участка. Для этого должны быть соблюдены три основных условия: Населенный пункт должен быть газифицирован, газ проводится в жилой дом. право собственности на земельный участок и жилой дом должно быть оформлено.
При этом в рамках господдержки пермяки могут получить субсидию не только на подводку газа до участка, но и на внутренние работы — до плиты или котла, указано на сайте краевого правительства. Кроме того, собственники домовладений могут компенсировать стоимость необходимого для подключения газового оборудования.
