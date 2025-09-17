Синоптики назвали дату первого снега в Пермском крае

ЦГМС: с 25 по 29 сентября в Пермском крае высока вероятность выпадения снега
Уже с 20 сентября в регионе закончится «бабье лето»
Уже с 20 сентября в регионе закончится «бабье лето»

С 25 по 29 сентября в Прикамье сохраняется высокая вероятность выпадения смешанных осадков — дождя и мокрого снега. Уже с 20 сентября на территорию Урала начнет распространяться влияние ложбины с фронтальным разделом, что свидетельствует о завершении «бабьего лета».

«С 21 сентября под воздействием северо-западного циклона в регионе пройдут дожди различной интенсивности — от слабых до умеренных. Температурный режим останется повышенным. Ночные значения составят 6…11°C, в Перми около 9°C. Дневные температуры в субботу, 20 сентября, достигнут 15…20°C, в Перми около 19°C. А в воскресенье понизятся до 12…17°C. В Перми будет примерно 14°C», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в telegram-канале. 

В понедельник, 22 сентября, количество осадков уменьшится, однако поступление холодных воздушных масс приведет к снижению температур преимущественно в дневные часы. Ожидается около 10…15°C по региону, по Перми — 13…15°C, на юге края — 16…18°C.

В период с 23 по 24 сентября прогнозируется прохладная погода с кратковременными дождями. С 25 сентября ожидается вторжение очередной волны холода: ночные температуры опустятся до 0…5°C, дневные — до 5…10°C.

Таким образом, устойчивое снижение среднесуточной температуры воздуха ниже 8°C ожидается на севере региона примерно на неделю позже обычного срока. В центральных районах — в среднем по климатической норме, а на юге — на 4–6 дней раньше среднестатистических показателей.

