В пермском аэропорту зафиксированы задержки четырех авиарейсов как на вылет, так и на прилет. Рейс ЮВ 237, следующий из Перми в Новый Уренгой, который должен был отправиться в 08:20, перенесен на 13:10. Также изменилось время вылета рейса ЮВ 251 до Нижневартовска — вместо запланированных 15:40 самолет отправится в 19:10.
«Значительное опоздание ожидает и пассажиров рейса ЮВ 252, прибывающего из Нижневартовска в Пермь. Вместо 07:20 посадка самолета теперь запланирована на 12:30», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
Кроме этого, рейс ЮВ 238 из Нового Уренгоя в Пермь также прибудет позже графика — приземление состоится в 18:40, хотя ранее оно было назначено на 14:30. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого Савино. Ответ ожидается.
