Студенты пермского вуза начали изучать коми-пермяцкий язык

В университете Перми студенты начали изучать коми-пермяцкий язык
Обучение в 2025 году выбрали 17 человек
Впервые в учебной программе ПГНИУ введен образовательный курс, посвященный изучению коми-пермяцкого языка. Преподавателем стала Екатерина Федосеева — автор научно-популярного блога о коми-пермяцком языке «Лов». Данный элективный курс рассчитан на три месяца и открыт для студентов всех факультетов университета.

«Инициатива приурочена к празднованию 100-летия образования Коми-Пермяцкого округа и направлена на сохранение языкового и культурного наследия коренного населения Прикамья. Программа курса включает 21 занятие, в рамках которых студенты осваивают основы лексики и грамматики, совершенствуют произношение, а также учатся строить элементарные фразы и диалоги на коми-пермяцком языке», — сообщает сайт правительства Пермского края. 

Как отметила Екатерина Федосеева, обучение в 2025 году выбрали 17 человек, среди них — будущие лингвисты, геологи, биологи, а также студенты философско-социологического факультета. Многие из них пришли на курс из личных побуждений: некоторые стремятся восстановить связь с культурой предков, поскольку имеют коми-пермяцкие корни, другие заинтересованы в изучении редких финно-угорских языков.

