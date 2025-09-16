Студенты пермского вуза начали изучать коми-пермяцкий язык

Впервые в учебной программе ПГНИУ введен образовательный курс, посвященный изучению коми-пермяцкого языка. Преподавателем стала Екатерина Федосеева — автор научно-популярного блога о коми-пермяцком языке «Лов». Данный элективный курс рассчитан на три месяца и открыт для студентов всех факультетов университета.
«Инициатива приурочена к празднованию 100-летия образования Коми-Пермяцкого округа и направлена на сохранение языкового и культурного наследия коренного населения Прикамья. Программа курса включает 21 занятие, в рамках которых студенты осваивают основы лексики и грамматики, совершенствуют произношение, а также учатся строить элементарные фразы и диалоги на коми-пермяцком языке», — сообщает сайт правительства Пермского края.
Как отметила Екатерина Федосеева, обучение в 2025 году выбрали 17 человек, среди них — будущие лингвисты, геологи, биологи, а также студенты философско-социологического факультета. Многие из них пришли на курс из личных побуждений: некоторые стремятся восстановить связь с культурой предков, поскольку имеют коми-пермяцкие корни, другие заинтересованы в изучении редких финно-угорских языков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!