Дочь Заворотнюк ответила на слухи о съемки в программе Малахова

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посоветовала поклонникам не доверять сомнительной информации, появляющейся в ряде СМИ. Об этом она написала в своем Instagram Stories.
«Нет, конечно, не верьте этим газетенкам. Мы так же придерживаемся позиции „без комментариев“», — заявила Анна Заворотнюк. Кроме того, журналисты связались с актером Сергеем Жигуновым, который тоже, согласно сообщениям, принял участие в шоу Малахова. Вопрос о «секретном интервью» рассмешил артиста. Жигунов уточнил, что его юристы рассматривают возможность подачи иска.