22 ноября 2020

Дочь Заворотнюк ответила на слухи о съемки в программе Малахова

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Семья Анастасии Заворотнюк придерживается придерживаемся позиции «без комментариев, рассказала дочь артистки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посоветовала поклонникам не доверять сомнительной информации, появляющейся в ряде СМИ. Об этом она написала в своем Instagram Stories.

«Нет, конечно, не верьте этим газетенкам. Мы так же придерживаемся позиции „без комментариев“», — заявила Анна Заворотнюк. Кроме того, журналисты связались с актером Сергеем Жигуновым, который тоже, согласно сообщениям, принял участие в шоу Малахова. Вопрос о «секретном интервью» рассмешил артиста. Жигунов уточнил, что его юристы рассматривают возможность подачи иска.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Заворотнюк, которая уже больше года борется с тяжелой формой рака мозга, расскажет о самочувствии в программе Малахова. На ту же программу якобы пригласили главного героя сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова, пишет «Федеральное агентство новостей». В соцсетях осудили актрису из-за слухов о появлении на шоу Малахова. Пользователи посчитали, что это простое зарабатывание денег и с таким диагнозом — СМИ сообщали, что у артистки рак мозга — не стоит ходить на ТВ-шоу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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